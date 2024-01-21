Başbakan Ünal Üstel, KKTC Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği 2. Dayanışma Etkinliğine katıldı.



"MUHTARLARIMIZLA TAM BİR İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Gecede yaptığı konuşmada hükümet çalışmaları hakkında bilgiler de veren Üstel, muhtarların, işlevsel demokrasi için vazgeçilmez önemine vurgu yaptı.

Muhtarlık müessesesinin, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesi içinde tarihi değerde olduğunu hatırlatan Üstel,halka doğrudan hizmetin aracı muhtarlarla her zaman iyi bir diyalog ve işbirliği yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



"MUHTARLARA ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 95'İ KADAR DESTEK"

Hükümete geldikleri ilk günden itibaren verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerine vurgu yapan Başbakan, muhtarları da unutmadıklarını söyledi.

Muhtarların verdikleri hizmeti dikkate alarak, asgari ücretin yüzde 95’i kadar mali destek vereceklerini hatırlatan Üstel, muhtarlık hizmetlerinin gelişmesinin ve halka doğrudan yansımasının temel hedefleri olduğunu ifade etti.

2024 yılının, 2023’ten çok daha iyi olacağını bir kez daha vurgulayan Üstel, halkın alım gücünü korumaya ve özel sektörü desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.



ESNAFA 150 MİLYON TL'LİK DESTEK PAKETİ

Üstel, esnafa 2024 yılı için toplam 150 milyon TL’lik bir finansman paketinin onaylandığını da kaydetti ve esnaf başına 5 yıl vadeyle 650 bin TL’ye kadar kredi öngörüldüğünü dile getirdi.

Üstel, "Halkımız için canla başla çalışıyoruz. Sektörlerimizin ayakta kalması için destekler vermeye devam ediyoruz. Çalışanlarımızın refahı ve mutluluğu için gerekli artışları yaptık ve yapacağız. Bizim tek derdimiz KKTC'nin güçlenerek yoluna devam etmesi ve insanımızın refahıdır. Bu konuda kararlılığımız istikrarlı hükümetimiz ile birlikte devam edecek ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteği ile yolumuzu yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini de kullandı.