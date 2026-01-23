Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi anayasal düzeni, yargı sistemi ve yetkileriyle egemen bir devlet olduğunun altını çizerek, “KKTC sınırları içinde yapılan tüm işlemler, KKTC hukuk düzenine göre yürütülür” dedi.

GKRY’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonunu yok sayarak baskı ve tutuklama yöntemleriyle sonuç almaya çalışmasını eleştiren Üstel, “Bu yaklaşım ne hukuka ne de iyi niyete sığar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, KKTC’nin Anavatan Türkiye ile tam uyum içinde hareket ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın ve ülkemizde yasal zeminde faaliyet gösteren herkesin haklarını korumak adına siyasi, hukuki ve diplomatik adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.