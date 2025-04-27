“Laf değil, iş üretiyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Üstel, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm reformları ve projeleri, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren cesaret ve kararlılıkla hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz” dedi.

“Bugün ülkemizin neresine bakarsanız bakın, UBP’nin mühürünü görürsünüz!” vurgusu yapan Üstel, “Her bölgemize, her beldemize, her vatandaşımıza eşit hizmet götürme kararlılığımızdan asla taviz vermiyoruz. Çünkü bu toprakların her yerinde geleceği biz kuruyoruz!” ifadelerini kullandı.

Bölgelerde yapılan hizmetleri de tek tek sıralayan Üstel: “Yıllardır tamamlanmayı bekleyen Lapta-Çamlıbel ve Girne-Çatalköy yolu projeleri önümüzdeki günlerde başlıyor. ‘Durmak Yok, Yola Devam’ diyoruz, istikrarla, icralara devam diyoruz.”

Sağlık alanındaki atılımlara da değinen Üstel, 2025’i Sağlık Yılı ilan ettik! KKTC tarihinin en büyük sağlık hamlesini gerçekleştiriyoruz;

• Lefkoşa’ya yeni devlet hastanesi projesini başlattık,

• Lapta Sağlık Ocağı’nı yeniledik,

• Yeni Akçiçek Hastanesi yıl sonunda hizmete giriyor,

• Girne’ye Askeri Hastane kazandırdık,

• Dikmen’e daha büyük, daha modern bir Sağlık Ocağı yapıyoruz.

Çünkü sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır, insana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir,” dedi.

Üstel, 2025 yılının gençler için de bir dönüm noktası olacağını belirterek, “Gençlerimize kırsal kesim arsaları dağıtmaya devam ediyoruz, sosyal konut projeleri başlıyor, düşük faizli kredi paketleri yolda! Gençliğin önünü sloganlarla değil, gerçek projelerle açıyoruz” şeklinde konuştu.

Spor alanında da büyük hizmetler yaptıklarını vurgulayan Üstel, “Taşkent, Dağyolu, Pınarbaşı ve Boğaz köylerine kazandırdığımız futbol sahalarıyla gençlerimize sahip çıkıyoruz. Altını çizerek ifade ediyorum: Bu tesislerin tümü, hükümetimizin eseridir!

‘Gençlik Bizim projelerimizle Yükseliyor!’” dedi.

Bölge ziyaretleri sırasında, Dr. Bekir Paşaoğlu, Ulusal Birlik Partisi saflarına katılarak UBP ailesine katıldı.

Yenilenen Dikmen Örgüt Binası da coşkulu bir törenle hizmete açıldı.

“UBP varsa hizmet var, UBP varsa gelecek var!” diyen Üstel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu topraklarda istikrarı, hizmeti, kalkınmayı ve umudu biz yeşertiyoruz. Her alanda, her noktada, her adımda Ulusal Birlik Partisi’nin mühürü var!, onlar konuşmaya biz iş yapmaya devam ediyoruz.”