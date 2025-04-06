Başbakan Üstel, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği ve Serdarlı Muhtarlığı iş birliği ile düzenlenen “Serdarlı Sestaları 10. Bahar Şenliği”ne katıldı.

Başbakan Ünal Üstel ve Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım etkinlikte konuştu.

-Üstel

Başbakan Üstel, festivalde yaptığı konuşmada, Serdarlı’nın Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği sayesinde bugün ülkede özgürlük ve huzur içinde yaşandığını anımsattı.

Festivallerin ülkenin tanıtımı için önemli etkinlikler olduğuna işaret eden Üstel, festivallere çok önem verdiklerini belirtti.

- Yeni iş kurmak isteyen kadınlara yönelik kredi paketi ...

Üstel, etkinlikte hükümet çalışmalarına da değinerek, “Hükümete geldiğimiz günden itibaren halkın daha ileriye gitmesi için çalışıyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, girişimci kadınların üretimlerine devam edebilmesi için girişim yaptıklarını anımsatarak, hangi sektörde çalışırsa çalışsın kadınların yüzde yüz sigorta primini karşılayacaklarını vurguladı.

Yeni iş kurmak isteyen kadınlar için de uzun vadeli kredi paketi hazırladıklarını ve ileriki günlerde açıklayacaklarını belirten Başbakan Üstel, “TL ve uzun vadeli olacak. Aradaki faiz farkını da hükümet olarak biz üstleniyoruz.” diye konuştu.

-Gençlere yönelik çalışmalar

Başbakan Üstel, özellikle gençlerin ülkeden ayrılmaması adına bu yıl yeni bir açılım yaptıklarını, nerede çalışırsa çalışsın gençlerin yüzde 80 prim desteğini kendilerinin üstlendiğini söyledi.

Gençler için ülkede ve bulundukları bölgede kalmaları için ilk evim kredisini hayata geçirdiklerini anımsatan Üstel, sosyal konut projelerini de hayata geçirmeye başladıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, gençlerin bölgelerinden uzaklaşmaması için de çalışma yaptıklarını kaydederek, kırsal kesim arsalarını dağıtmaya başladıklarını ve devam edeceklerini söyledi.

Üstel, kırsal kesim arsası olan gençlerin arsalarını devretmemesi şartı olduğunu ve evlerini yapabilmeleri için uzun vadeli kredi imkanı sunacaklarını da kaydetti.

-Kasım

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da konuşmasında, belediye olarak bu gibi etkinliklere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Kasım, belediye olarak kadınlar için yaptıkları çalışmalara da değinerek, belediyenin her zaman kadınların yanında olacağını söyledi.