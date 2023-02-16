Başbakan Ünal Üstel, KKTC üniversitelerinde çevrim içi eğitime geçileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son günlerde deprem felaketi nedeniyle ülkemizde bulunan üniversitelerin online eğitime geçeceği yönünde medyada birtakım haberlerin yer aldığını fakat hükümetin gündeminde üniversiteleri çevrim içi eğitime geçirmek gibi bir konunun olmadığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Hükümetimiz, deprem bölgelerinde yaşayan ve KKTC üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin yaşadıkları sıkıntıların hafifletilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızı üniversitelerle gerekli istişareleri yapmak üzere yetkilendirmiştir.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının bu konu ile ilgili olarak Salı günü üniversitelerle ilk istişare toplantısını gerçekleştireceğini belirten Başbakan Ünal Üstel, “Çok kısa bir süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarda alınan kararları halkımızla paylaşacağız. Ancak şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; hükümetimizin üniversitelerde çevrim içi eğitime geçmek gibi bir gündemi yoktur. Hükümetimiz deprem krizi başladığı günden itibaren yürütmüş olduğu proaktif çalışmalarını sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.