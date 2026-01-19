Adıyaman Grand İsias Otel davasında yargılanan bazı kamu görevlilerinin serbest bırakılmasının ardından Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Üstel, İsias davasının kendileri için kapanmadığını belirterek süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Üstel açıklamasında, ailelerin adalet arayışında yalnız olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İsias davası bizim için bitmemiştir ve hala devam etmektedir. Bir sonraki aşamanın da yakından takipçisi olacağız. Adaletin tüm yönleriyle ve eksiksiz şekilde tecelli etmesi için süreci sonuna kadar izleyeceğiz. Ailelerimizin adalet arayışında yalnız olmadığını, bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını bir kez daha açık ve net şekilde ifade ediyorum.”

Şampiyon Melekleri asla unutmadıklarını dile getiren Üstel, “Onları Adıyaman’da bir depremde kaybetmiş olsak da terk etmedik. Onları adaletsizliğe de terk etmeyeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, adalet sağlanana kadar hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini belirterek açıklamasını sonlandırdı.