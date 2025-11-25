Üstel, kadınlara yönelen her türlü şiddetin karşısında durmanın hem insani hem de devlet sorumluluğu olduğunu belirterek, “İnsan onurunu korumak ve her kadın için güvenli bir yaşam ortamı sağlamak devletin temel görevidir” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireyleri değil tüm toplumu etkileyen bir sorun olduğunu belirten Başbakan, hükümet olarak gerekli düzenlemeleri yapmak ve koruyucu mekanizmaları güçlendirmek konusunda kararlılık içinde olduklarını kaydetti.

Sosyal hizmet birimleri, polis teşkilatı ve ilgili kurumların, destek arayan kadınlara hızlı ve güvenilir hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Üstel, şiddetin önlenmesinde eğitim ve toplumsal farkındalığın önemine işaret etti.

Eşitsizliğin ortadan kaldırılmasıyla şiddetin azalabileceğini vurgulayan Üstel, “25 Kasım’ın hatırlattığı sorumlulukla, kadınların haklarını ve güvenli yaşam arayışlarını korumaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.