Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, “Gazi, Mücahit Başbakanım, kaleniz Gazimağusa’ya hoş geldiniz” ifadeleriyle salonda büyük alkış topladı. Konuşmasında Gazimağusa’nın partiye olan bağlılığını vurgulayan Öncü, partililere birlik ve beraberlik mesajı verdi.UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da etkinlikte birer konuşma yaparak hem yerel hem de ulusal gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BRT’de yer alan habere göre, etkinlikte konuşan Başbakan Ünal Üstel, partililere gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, “Partimize, davamıza ve tabanımıza sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz” dedi. Konuşmasında Kıbrıs meselesi, KKTC-TC iş birliğinde yürütülen projeler ve hükümetin icraatlarına geniş yer ayıran Üstel, Gazimağusa’nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel, İlçe Başkanı Nahit Öncü ile birlikte vatandaşları kabul ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdi, bölge halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi.