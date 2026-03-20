Yaptığı açıklamada, bazı Rum yetkililerin söylem ve eylemlerine işaret eden Üstel, ortaya çıkan tablonun Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Avrupa Birliği yetkililerinin tutumlarını da eleştiren Üstel, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

İç siyasi tartışmaların bu süreçte ikinci planda bırakılması gerektiğini vurgulayan Üstel, iktidar ve muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelik olduğunu belirten Üstel, “Söz konusu olan Kıbrıs Türk halkının varlığıdır, gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.