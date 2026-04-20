Üstel, ekonomik gelişmeleri sürekli değerlendirdiklerini belirterek, dünyada yaşanan ekonomik krizlerin ülkeye etkisini en aza indirmek amacıyla gerek yasa gerekse düzenleyici tedbirler aldıklarını ifade etti. 2024 bütçesi hazırlanırken 2026 yılına yönelik öngörülerin ortaya konulduğunu söyleyen Üstel, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ancak dünyada yaşanan beklenmedik gelişmelerin ekonomik dengelerde bozulmalara yol açtığını kaydetti.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Üstel, İsrail-Filistin savaşının ardından İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan gerilimin yeni bir kriz ortamı yarattığını ve bunun ekonomik yansımalarının hissedilmeye başlandığını söyledi. Hükümet olarak bu sıkıntıları halka yansıtmamak için çeşitli önlemler aldıklarını belirten Üstel, maliye politikaları çerçevesinde hem gelir artırıcı hem de gider azaltıcı tedbirler uyguladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda hazırlanan yasa önerisinin Bakanlar Kurulu’nda detaylı şekilde ele alındıktan sonra Meclis’e sunulduğunu belirten Üstel, tasarının komitede görüşüldüğünü, sendikaların ve muhalefetin de sürece dahil edildiğini söyledi. Mart ayı sonunda hayat pahalılığı ödemelerinin yapılmasının ve yıl sonuna kadar ertelenmesinin planlandığını ifade eden Üstel, ancak küresel gelişmeler ışığında bu tür düzenlemelerin sürekli gözden geçirileceğini her platformda dile getirdiklerini vurguladı.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Üstel, hükümetin uzun süre zam yapmamak için büyük çaba gösterdiğini, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca zam yapılmadığını ve bu süreçte maliyetlerin fondan karşılandığını söyledi. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle son bir ayda iki kez zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten Üstel, bu zamları yapmamak için KDV dahil bazı vergilerden vazgeçtiklerini ancak buna rağmen artışın kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Yasa tasarısının Meclis’e sunulmasının ardından yapılan görüşmelerde yeni önerilerin ortaya çıktığını belirten Üstel, bu önerilerin değerlendirilmesi amacıyla yasayı geri çekme kararı aldıklarını açıkladı. Üstel, bunun bir geri adım değil, uzlaşı zemini oluşturma çabası olduğunu vurgulayarak, tüm sendikalarla görüşülerek yeni önerilerin komitede ele alınacağını söyledi.

Komite çalışmalarının uzlaşı sağlanana kadar devam edeceğini ifade eden Üstel, Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel ekonomik durumun da dikkate alınarak değerlendirme yapılacağını belirtti.

Hükümetin tüm çalışmalarının ülkenin geleceği ve gençlere daha güçlü bir devlet bırakma hedefi doğrultusunda yürütüldüğünü dile getiren Üstel, muhalefet ve sendikalarla temasların sürdürüleceğini ve ortak bir zeminde buluşulacağını kaydetti.

Üstel ayrıca, seçimlerin Ocak 2027’de yapılmasının planlandığını, ancak hükümet ortaklarıyla yapılacak değerlendirmeler sonucunda farklı bir tarih belirlenmesi halinde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.