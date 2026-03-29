Üstel, yaptığı yazılı açıklamada GKRY’de yaşanan olayları kaygıyla izlediğini belirterek, Rum askerlerin Kıbrıs’ın Yunanistan’a ait olduğu yönünde sloganlar atmasının, EOKA’ya duyulan özlemi vurgulayan etkinliklerin düzenlenmesinin ve Yunanistan Büyükelçisi ile ELAM partisinin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Rum liderliğine çağrıda bulunan Üstel, askerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, “Kıbrıs asla Yunanistan olmadı, olmayacaktır. Atılan sloganlar hayalden ibarettir” dedi.

Rum Meclis Başkanı’nın partisinin organize ettiği EOKA etkinliğine de değinen Üstel, burada ortaya çıkan görüntülerin Kıbrıs’ta barış ortamını zedelediğini ve Rum gençliğinin Türklere karşı düşmanca yetiştirildiğini gösterdiğini belirtti. Etkinlikte çocukların kafalarına EOKA yazdırılmasını “dehşet verici” olarak nitelendirdi.

Etkinlikte Yunan bayraklarıyla sloganlar atılmasının ve EOKA’ya övgüler dizilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Üstel, bunun Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine saygı göstermediğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstaninos Kollias’ın, “Türk askerinin adadan ayrılması ve garantilerin olmaması gerektiği” yönündeki açıklamalarını da eleştiren Üstel, bu ifadelerin hadsizlik olduğunu söyledi.

Üstel, Kıbrıs’ta Türk varlığının kalıcı olduğunu vurgulayarak, “Anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin adadan ayrılması hayal dahi edilemez” dedi. Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşanan katliamlardan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı sayesinde kurtulduğunu belirten Üstel, bu durumun Rumlara da barış ve özgürlük getirdiğini ifade etti.

Irkçı ELAM partisinin güç kazanmasına da dikkat çeken Üstel, parti lideri Christos Christou’nun “Kıbrıs Türkleri azınlıktır” söylemlerinin tehlikeli bir zihniyeti yansıttığını belirtti.

Açıklamasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye artık eski Türkiye değil” sözlerine atıfta bulunan Üstel, bu yaklaşımın kendileri için güç kaynağı olduğunu ifade ederek, “Anavatanımız sayesinde KKTC de artık eski KKTC değildir. Rum liderliği de buna göre hareket etmelidir” dedi.