UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bu hafta Lefke ilçesine ziyaret gerçekleştirerek halkla bir araya geldi.

Bölgedeki sivil toplum örgütleri ile toplantılar yapan Üstel, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyarette Başbakan Ünal Üstel’e; Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri (v) Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey eşlik etti.



Teşkilatlarla ve Halkla Sürekli İstişare İçindeyiz

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, teşkilatlar ve halkla her zaman iç içe olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Savaşan, “Bizler siyaseti masa başında değil, halkımızın içinde yapmayı ilke edinmiş bir anlayışın temsilcileriyiz. Amacımız; hükümetimizin yürüttüğü çalışmaları bölgelerde yerinde görmek, yaşanan güncel sorunları doğrudan sahada tespit etmek ve vatandaşlarımızın taleplerini birinci ağızdan dinleyerek yol haritamızı şekillendirmektir” dedi.

Savaşan, “Bir yandan ülkemiz için icraat üretirken, diğer yandan bu icraatlara yön veren en önemli unsurlardan biri de gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantılarıdır. Bölgelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çalışmalarımızı bu ihtiyaçlara göre planlıyor ve önceliklendiriyoruz. Bizim anlayışımız seçim odaklı bir siyaset değil; halkımıza en iyi hizmeti ulaştırma sorumluluğudur. İşte bu nedenle teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, onları dinlemeye ve birlikte üretmeye büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.



“UBP Her Zaman Halkının Yanında Oldu”

Başbakan Ünal Üstel de ziyaretler sırasında verdiği mesajlarda, bugünlerde öne çıkmaya çalışan bazı partilerin geçmişte ilk zora girdiklerinde görevlerini bırakıp gittiklerini hatırlattı.

Üstel, UBP’nin sorumluluk ve kararlılıkla her şartta halkın yanında durduğunu vurgulayarak,

“UBP hiçbir zaman halkını ortada bırakıp hükümetten ayrılmamıştır. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele ederek halkının yanında olmuştur” dedi.



Türkiye ile Güçlü İş Birliği İçindeyiz

Türkiye ile geçmişten gelen kardeşlik bağları doğrultusunda hareket etmeyi sürdürdüklerini belirten Üstel, Anavatan Türkiye’nin aktif desteğine teşekkür etti.

Üstel, “Sözlerimizin büyük bölümünü tuttuk. Hatta geçmişte yapılmayanları cesaretle hayata geçirdik. Sadece Yerel Yönetimler Reformu sayesinde bile gittiğimiz her bölgede büyük takdir görüyoruz” diye konuştu.



Üretim, Tarım ve Su Projeleri Destekleniyor

Tarımsal ve sanayi üretiminin önemine de değinen Üstel, üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu belirterek üreticiye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt Ovası’na ulaştığını hatırlatan Üstel, Mesarya bölgesinin de suyla buluşacağını belirterek su projesinin güncel durumu hakkında bilgi verdi.



Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Rolü Büyük

Bölgede yaşanan güvenlik gelişmelerine de değinen Üstel, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin garantörlük hakkı çerçevesinde her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyleyen Üstel, Türkiye’nin askeri ve savunma desteğinin bölge için önemli olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye’nin gönderdiği F-16’lara tek kelime destek açıklayamayanları da yakından izlediklerini belirten Üstel,

“Korkmayın… Bizi de sizi de bu savaşan şahinler koruyacak. Çekinmeyin, üzülmeyin. Çok şükür ki Türkiye yanımızda” dedi.



Hayvancılık ve Narenciye Sektörüne Destek Veriyoruz

Hayvancılık sektöründe yaşanan hastalık sürecine de değinen Üstel, şap hastalığına karşı hızlı bir şekilde önlem aldıklarını ve hayvanların aşılanarak sorunun kontrol altına alındığını ifade etti.

Narenciye sektörü ile ilgili de konuşan Üstel,

“Üreticiyi rahatlatacak adımlar attık ve tarihte ilk kez rekor fiyat verildi” dedi.



Ulaşım ve Altyapı Yatırımlarını Güçlendiriyoruz

Altyapı yatırımlarının da arttığını kaydeden Üstel, siyasi istikrar sayesinde birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

“Güzelyurt-Lefke yolu yıllarca bekledi ancak bizim dönemimizde istimlak sorunu çözülerek bu yol tamamlandı. Bölge halkı ulaşımda rahatladı” ifadelerini kullandı.



Dijital Dönüşüm ve E-Devleti Destekliyoruz

Halkın bürokrasinin yavaş olduğuna dair şikayetlerinin bulunduğunu ifade eden Üstel,

“Hükümet olarak e-devlet projesini hayata geçirdik. Birçok işlem artık dijital ortamda yapılacak” dedi.

Üstel, fiber optik projesinin de e-devlet sisteminin sağlıklı çalışması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Süt Ürünleri İhracatı’nda güncel sorun çözüldü, son detaylar yakında açıklanacak

Yakıt ve süt ürünleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Üstel, süt ürünleri ihracatında yaşanan savaş kaynaklı sorunların Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda çözüldüğünü, yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.