2005’ten sonra başlayan bir sürecin sözkonusu olduğunu dile getiren Üstel, bir aydır İçişleri Bakanının çalıştığını kaydetti. Tapu Dairesi’ne kayıt olamayan sözleşmeleri yasaya uygun hale getirdiklerini ve akit sözleşmelerin devam ettiğini söyleyen Üstel, verilerin daha sağlıklı olması için Tapu Dairesi’nde görevlendirme yapıldığını ve yasal çalışma başlatıldığını kaydetti.

Üstel, sözleşmelerin sayısı hakkında bilinmezlik olduğundan yasal düzenleme yapılacağını ve muhalefetin katkısıyla Meclise geleceğini ifade etti.

Yasal düzenlemenin ülke ekonomisini çökertmemesi için çalışıldığını söyleyen Üstel, 25 kişilik bir ekip oluşturularak imar planı için çalışma yapıldığını belirtti.

Üstel, imar planının ülke genelini kapsayacağını vurguladı. Yaptırımlar da getirilerek, hazırlanacak yasanın uygulanacağını dile getiren Üstel, çalışmaların bitirileceğini ve bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.