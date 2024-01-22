-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Barolar Birliği ile işbirliği içerisinde güncelleştirilmesi gereken yasalar konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Üstel, ülkemizin gelişim çağından geri kalmaması için yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.

T izinlerinin KKTC ilan edildiği günden beridir aynı yasa ile bugüne geldiğini belirten Üstel, ‘Bu noktada hem yasanın hem de tüzüğün şekillenmesi lazım. Bu yüzden verilen T izinleri askıya alındı. Bunların iptali için de komite çalışmakta. Bu izinler askıdayken kimseye bir tebligat yapılmayacak. Çünkü iptali de sıkıntıya sebep olacak. Gerekli görüşler alındıktan sonra gerekçeleri ile iptal olacak. Bundan sonraki süreçte yeniden yapılandıracağız. Yasaysa yasa, tüzükse tüzük. Bunu artık güncellememiz lazım. Bir statüye oturtmamız lazım.”



Geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantı yaptığını ve o toplantıda kurumların işleyişinin gündeme geldiğini belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Benden önce koalisyon hükümetleri kuruldu, bazı kurumlar paylaşılır. Bana göre bu paylaşımlar doğru değil. Hangi kurum hangi bakanlığın altında ise onun altında kalması lazım. Kurumlara atanacak insanların kriterlerini yeniden gözden geçireceğiz. Müdür çalışan her kesimin kriteri belli olacak. Çalışmaları en süratli bir şekilde yapacağız ki kurumlar daha işlevsel bir hale gelsin. Bundan kaynaklı acil olarak Bakanlar Kurulu’nu topladık. Gerekli düzeltmeler yapılınca sizlerle de paylaşılacak. Personel Dairemiz konuyla ilgili çalışıyor.”