Yaşlılara sahip çıkmayı devlet olmanın bir gereği olarak gördüklerini belirten Üstel, göreve geldikleri günden itibaren sosyal hizmetler alanında önemli adımlar attıklarını ifade etti. Bu kapsamda Kalkanlı Yaşam Evi’nin çağdaş standartlara ulaştırıldığını, Lapta Huzurevi’nde hizmet kalitesinin artırıldığını kaydetti. Üstel, yaşlıların insan onuruna yakışır, güvenli yaşam alanlarına kavuşmasının sosyal devlet anlayışının sahadaki yansıması olduğunu belirtti.

Ekonomik desteklerin artırıldığını ve yaklaşık üç bin yaşlının devlet güvencesi altına alındığını dile getiren Üstel, bakıma muhtaç vatandaşların yalnız bırakılmadığını ve bırakılmayacağını vurguladı. Huzurevi Yasası kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların bakım ve barınma sorumluluğunun devlet tarafından üstlenildiğini ifade etti.

Sınırüstü İskele Bölgesi’ndeki uzun yıllar atıl durumda bulunan yaşlı bakım evinin yeniden hizmete kazandırılacağını belirten Üstel, tesisin devlet güvencesiyle planlı ve sürdürülebilir bir yapıda hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yasal düzenlemelerin Meclis gündemine taşındığını ve bu alanda daha güçlü ve denetimli bir sistem kurulacağını ifade etti.

Yaşlılara hizmetin insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirten Üstel, büyüklerin aktif, sağlıklı ve toplum içinde kalmalarını sağlamanın temel hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Üstel, mesajının sonunda tüm büyüklerin Yaşlılar Haftası’nı ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür temennisinde bulundu.