Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Üstel, yazılı açıklamasında, Erhürman’ın hayat pahalılığı ödeneğinin 9 ay süreyle durdurulmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname hakkında Facebook üzerinden yaptığı değerlendirmeleri “devlet ciddiyeti ve anayasal teamüllerle bağdaşmayan talihsiz açıklamalar” olarak nitelendirdi.

Başbakan Üstel, devlet yönetiminin popülist söylemlerle değil; ciddiyet, kurumlar arası saygı ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Devlet geleneğimizin en temel kuralı şudur: Devletin dili yazıdır” ifadelerini kullandı. Üstel, devlet işleyişinin resmi yazışmalar ve anayasal mekanizmalar üzerinden ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı makamının kurumsal diyalog yollarını tüketmeden sosyal medya üzerinden kamuoyuna mesaj vermesinin “güven bunalımı” algısı yaratmaya yönelik olduğu savunuldu. Üstel, Erhürman’ın bu yaklaşımının “tarafsız ve kucaklayıcı Cumhurbaşkanlığı makamının ağırlığını tam anlamıyla içselleştiremediğini gösterdiğini” ileri sürdü.

Erhürman’ın söz konusu kararnameyi “saklanarak yapılan bir işlem” olarak nitelendirmesine de yanıt veren Üstel, hükümetin küresel ekonomik zorluklar karşısında kamu maliyesini korumak adına ağır bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Meclis sürecinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle Anayasa’nın yürütmeye tanıdığı kararname çıkarma yetkisinin kullanıldığını belirten Üstel, bunun “acil ve kamu yararı gerektiren durumlarda devletin işleyişinin kesintiye uğramaması için” öngörüldüğünü kaydetti.

Başbakan Üstel, söz konusu kararın tamamen yasal ve Anayasa’ya uygun olduğunu vurgulayarak, hukuk devletlerinde denetim merciinin sosyal medya değil bağımsız yargı organları olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı’nın anayasal aykırılık iddiası varsa bunu yargıya taşıması gerektiğini belirten Üstel, “kamuoyunda infial yaratacak açıklamalardan kaçınılması” gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda Üstel, hükümetin Anayasa’dan aldığı yetkiyle ülkeyi ekonomik zorluklardan çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Bu ülke, anayasal nizama ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınarak korunabilir” dedi.