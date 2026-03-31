Yaşanan olaylarda yaralanan güvenlik güçlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Üstel, aynı şekilde yaralanan vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Devletin huzuru ve kamu düzeni için görev yapan personelin yanında olduklarını vurgulayan Üstel, güvenlik güçlerinin önemine dikkat çekti.

Açıklamasında, demokratik haklarını kullanmak üzere bölgede bulunan vatandaşlara da çağrıda bulunan Üstel, sağduyunun önemine işaret etti. Üstel, toplumsal birlik ve güvenliğin her türlü görüş ayrılığının üzerinde olduğunu belirtti.

Tüm tarafları sükunete, hukuka ve karşılıklı saygıya davet eden Üstel, sürecin en kısa sürede sağduyu ile sonuçlanacağına inandığını ifade etti.