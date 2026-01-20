Başbakan Ünal Üstel, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Üstel, “Nusaybin–Kamışlı hattında şanlı Türk bayrağımıza uzanan alçak el, doğrudan milletimizin iradesini hedef almıştır. Bu bir provokasyondur ve cevabı nettir: Bu bayrak inmez, bu millet eğilmez. Dün KKTC bayrağını indirmeye kalkışanlar nasıl hüsrana uğradıysa, bugün aynı hevesi taşıyanlar da aynı akıbete mahkumdur” dedi.

“Bayrak; varlığımızdır, devlet iradesidir, onurumuzdur” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Kimse yanlış hesap yapmasın: Bayrağa uzanan her el, karşısında kararlı devlet aklını ve çelikleşmiş millet iradesini bulur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü mücadelede dün olduğu gibi bugün de omuz omuza durmaktadır.”