Polis, 14 Kasım 2025 tarihinde saat-07-00 raddelerinde Ercan Hava Limanında Güney Kıbrıs’a sakin zanlıların gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmak istedikleri esnada görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde KKTC'ye girişlerinin olmadığının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan sorgulamada zanlıların "Güneyde öğrenci olduklarını, ülkelerine Ercan Hava limanından gidebilmek için 13.11.2025 tarihinde Güneyden gelip Metehan kara giriş kapısından KKTC'ye giriş yaptıklarını söylediklerini aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde zanlıların herhangi bir görüntülerine rastlanmamış olup KKTC'ye ne zaman ve nereden girdiklerinin tespit edilemediğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada askeri bölgeyi ihlal ederek, ülkeye giriş yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlıların 17 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.