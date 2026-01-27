Lefkoşa Ortaköy ve İskele-Gazimağusa ana yolunda şüpheli görülen iki kişi, uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ortaköy’de polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen B.S.K’nin (E-34) tasarrufunda, 120 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

İskele-Gazimağusa ana yolunda polis tarafından şüpheli olarak görülen A.E’nin (E-26) kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.