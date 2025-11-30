Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi kapsamında tutuklanan zanlı B.D., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Bilal Altun, zanlı B.D.’nin 29 Kasım 2025 tarihinde saat 10.30–10.40 arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenikent-Gönyeli’deki ikametgahında, mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 2 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Söz konusu madde emare olarak alındı ve zanlı suçüstü tutuklandı.

Polis, soruşturmanın henüz yeni olduğunu, alınan emarenin analiz için gönderileceğini ve zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ifade ederek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Yargıç Nuray Necdet, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlı B.D.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.