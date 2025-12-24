Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Sinanoğlu, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 22.25 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında park halinde bulunan şüpheli bir aracı kontrol ettiğini belirtti. Yapılan kontrolde, aracın sol koltuğu üzerinde alüminyum folyo içerisine sarılı, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis, araç sürücüsü H.C.F. üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine sürücü H.C.F. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. ve V.A.’nın tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, zanlılardan izahat istendiğini, H.C.F. ve M.K.’nın söz konusu uyuşturucu maddelerin kendilerine ait olduğunu beyan ettiklerini aktardı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize, ayrıca parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.