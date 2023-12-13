Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangının muhtemelen kümesteki lambanın yere düşüp karton ve tahta talaşları tutuşturmasıyla çıktığı kaydedildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 2 yavru köpekle 15 yumurta tavuğu telef olurken 75 metrekare ebadındaki 3 tahta kümes zarar gördü.

-Gaz kaçağı yangına neden oldu

Öte yandan dün akşam Lefkoşa’da bir apartman dairesinin oturma odasında yangın çıktı.

Muhtemelen katalitik sobanın gaz hortumunda oluşan gaz kaçağından dolayı çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.