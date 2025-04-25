Haber: Karakuş Öz

Kıbrıs sorununda 5+1 gayrı resmi Cenevre zirvesi ile yeni bir döneme girildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ‘iki devletli’ yeni vizyonuyla masada yer alırken, halk ise bu yeni vizyona karşı.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, Kıbrıs’ta gerçekleşecek olası bir çözümün federasyon temelinde olması gerektiğini söylerken, iki halkın barış içerisinde yaşayabileceğine inanıyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Pembe Ödeğirmenci Borakan: Federasyon çözümü isterim tabii ki, çünkü bu topraklarda yaşayan iki halkın barış içinde, eşit haklarla ve karşılıklı saygıyla bir arada yaşayabileceğine inanıyorum. Bölünmüşlük yerine iş birliği ve ortak bir gelecek kurmak hem Kıbrıs’ın hem de bölgenin huzuru için en doğru yoldur. Yıllardır süren ayrılıklar, güvensizlikler ve ekonomik eşitsizlikler, ancak birlikte hareket edilirse aşılabilir. Federasyon, hem Türk hem Rum toplumunun sesini duyurabileceği, haklarını koruyabileceği ortak bir çatı sunar.

Börteçine Baş: Federasyon çözümü işyerim tabi ki. Nedeni ise Nedeni basit. Birincisi öncelikle kendi vatanımın kimliğine ve sosyal haklarımın tümüne sahip olmak için. İkincisi, halk ve ülkece yok sayılıp sömürülmekten ve ayrıştırılmaktan, hakaretlere uğramaktan yıldığım için. Üçüncüsü de yasaları keyfine göre değiştirenlerin değiştirememeleri, hayatlarımızla canları istediği gibi oynayamamaları için. İleri gideceğimize gün geçtikçe geriye gidiyoruz. Gericiliğe asla tahammülüm yoktur. İnsanca yaşamayı hak edeli çok oldu.

Cuma Devecioğlu: Federasyon çözümü isterim, çünkü; Birincisi barışçıl bir birlikte yaşamın mümkün olduğuna inanıyorum. İki toplumun yıllar süren ayrılığına rağmen, ortak bir gelecek ve iş birliği kültürü geliştirilebilir. Bu, sadece adadaki barışı değil, Doğu Akdeniz’deki istikrarı da güçlendirir. İkincisi, adanın doğal kaynakları ortak kullanılabilir. Doğalgaz gibi kaynaklar paylaşılırsa hem ekonomik kalkınma sağlanır hem de gerilimler azalır. Üçüncüsü, Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda daha görünür olması sağlanabilir. Federasyonla birlikte birleşik bir Kıbrıs, AB içinde temsil edilir ve Kıbrıs Türkleri de bu haklardan yararlanabilir. Dördüncüsü, iki taraf da egemenliğinden taviz vermeden eşit haklara sahip olabilir. Doğru yapılandırılmış bir federasyonda Türk tarafının siyasi eşitliği korunabilir. Son olarak şunu diyebilirim ki, bölünmüşlük yerine birliktelik daha yapıcıdır. Özellikle genç nesillerin birlikte yaşaması, geçmişteki travmaların yerini umut ve iş birliğine bırakabilir.

Soydan Borakan: Federasyon çözüm isterim. Nedenine gelince çünkü 1973’ten beri Türk tezi olan ve uluslararası arenada kabul edilen tek çözüm modeli olan FEDERASYONDUR. HA federasyonun kıstasları ve kurucu devletlerin işleyişi de iki kurucu devletin birlikte halklarının çıkarlarını ve güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi de elzemdir. İçerde iki ayrı kurucu devlet dışta tek devlet modeli. İsviçre ve Belçika modeli örneği de tüm dünya önünde görülmektedir.

Ömer Balcı: Federasyon çözüm tabi ki. Nedeni ise çünkü federasyon, Kıbrıs’taki iki halkın eşitlik, ortaklık ve barış temelinde bir arada yaşamasını sağlayabilecek en kapsayıcı modeldir. Federasyon, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların eşit haklarla bir devlet çatısı altında yönetilmesini sağlar. Bu, iki tarafın da kendini güvende hissetmesine olanak tanır. Yıllardır süren bölünmüşlük, gerilim ve anlaşmazlıklar yerine ortak yönetim ve karşılıklı güven tesis edilirse, uzun vadeli barış mümkün olur.