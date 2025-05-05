Haber: Karakuş Öz

Ülkede yıllardır toplu taşıma alanındaki eksiklikler konuşulurken gerek Ulaştırma Bakanlığı gerek belediyeler adım atsa da vatandaşa göre yapılan çalışmalar yeterli değil.

Bir yerden bir yere gitmek için özel araçlara başvurmak ya da otostop çekmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, bir an önce ülke genelinde toplu taşıma ağı oluşturulmasını talep ediyor.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, araçları olmadığı takdirde istedikleri yere gidemediklerini belirterek, ‘Genci var yaşlısı var. Parası olan var olmayan var. İstediğimiz yere, istediğimiz saatte gidemiyoruz. Toplu taşıma önemlidir, elzemdir” ifadelerini kullandılar.

Vatandaşlar ne dedi?

Merullah Şanverdi: Doğma büyüme Kıbrıslıyım, yirmi üç yaşındayım. Yirmi üç yıldır ehliyetimi almadan önce ve ehliyetimi aldıktan sonra, bazı maddi sorunlardan dolayı araba alamadığım için 16 yaşımdan 21 yaşıma kadar, Girne, Gazimağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerine hep otostop ile başkalarına muhtaç olarak gittim. Bu beni çok etkiledi. Yarın benim bir kız arkadaşım olsa, aileme bir şey olsa onlara nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Hep bu zorluğu yaşadım ben bir genç olarak. Kıbrıs’ta toplu yaşıma illaki olması gerekiyor. Kısa mesafe olsun, uzun mesafe olsun araçsız insanlar mutlaka toplu taşımaya gerek duyuyor. Yaşlılarımız da öyle. Onları da ya evlatları gelip alacak bir yere gitmek istediklerinde veya birilerine muhtaç kalacaklar. Ben bir genç birey olarak diyorum ki toplu taşma elzemdir, lüks değildir. Bu zorlukları bizlere yaşatmayın.

Eycan Dalkılıç: Toplu taşımadaki eksiklikler hayatımızı çok etkiliyor. Herkesin arabası olmayabilir, nasıl ki diğer ülkelerde beş dakikada bir toplu taşıma araçları vardır ve insanlar istedikleri yere gidebiliyor, bu bizim ülkemizde de olmalı. Biz bunları diğer ülkelerde görünce, kendi ülkemizde niye yoktur diye düşünüyoruz. Gidebileceğimiz her yere toplu taşıma olmadığı için çoğu insanımız gidemiyor. Hastane, alışveriş merkezi veya gezmek için gidebileceğimiz yerlere gidemiyoruz. Diğer ülkelerden farkımız olmalı. Otostopçu dolu yollar. Bu ülkede yaşlı var, genç öğrenciler var arabası olmayan çalışanlar var ve bu eksiklik derinden hissediliyor.

Gülcan Diran: Toplu taşımada yaşanan eksiklikler büyük bir sıkıntı. Ulaşımda tamamen özel araca bağımlı olmak zorunda kalıyorum. Bu da trafikte geçirilen süreyi artırıyor. Toplu taşıma olsa, bu süreyi dinlenerek veya çalışarak değerlendirebilirdim. Ekonomik yükü de var tabi ki. Araba kullanmak yakıt, bakım, sigorta gibi ekstra masraflar getiriyor. Uygun fiyatlı bir toplu taşıma sistemi, özellikle düşük gelirli insanlar için ciddi bir rahatlama olurdu. En büyük etkisi de bana göre, toplu taşıma ağının yetersizliği, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların şehir merkezine ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu da sosyal etkinliklere katılımı, sağlık hizmetine erişimi ve hatta iş olanaklarını kısıtlıyor. Büyük bir eksiklik ve de elzem bir ihtiyaçtır.

Fatma Mercan: Toplu taşıma büyük sorun ve taşımanın var olduğu hatlarda da sefer sayıları yetersiz. Sabah ve akşam yoğun saatlerde otobüs bulmak zor, saat aralıkları geniş ve genellikle araçlar çok kalabalık oluyor. Otobüs, dolmuş, minibüs gibi ulaşım türleri arasında koordinasyon yok. Aktarma yapmak isteyen biri için bu sistem plansız ve yorucu hale geliyor. Özellikle kırsal ve uzak bölgelerde tam bir çaresizliktir toplu taşıma eksikliği. Bir yerden bir yere gitmek isteyen insanlar, yollarda otostop çekmek zorunda kalıyor. Bu eksiklik bizi yoruyor.

Faruk Manecioğlu: Toplu taşımanın yetersiz olması çok büyük bir sorun. Arabası olmayanlar için iş, okul, hastane gibi yerlere ulaşmak büyük bir çileye dönüşüyor. Bu durum özellikle öğrenciler, yaşlılar ve düşük gelirli vatandaşlar için çok daha zorlayıcı. İşe ya da okula gitmek, alışveriş yapmak ya da sadece sosyal etkinliklere katılmak bile büyük bir planlama gerektiriyor. Bu da yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Herkes kendi aracına yönelmek zorunda kaldığı için yakıt masrafları, trafik stresi ve park sorunları gibi ek yükler artıyor. Bu da insanları hem maddi hem ruhsal olarak yıpratıyor.