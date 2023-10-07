Bakanlıktan yapılan sçıklama şöyle;

"Vergi ve kamu borcu olan yükümlülere 02.10.2023 tarihinde sonlanan vergi affı uygulamasının son üç gününde yaşanan yoğun talep nedeniyle, af yasası süresi 13 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bu vesile ile bugün ve yarın saat 09.00-15.00 saatleri arasında, Gelir ve Vergi Dairesi'ne bağlı tüm şubelerin açık olacağı önemle duyurulur."