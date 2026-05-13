“Büyük erkek fizik” kategorisinde yarışan Hakan Bulut kategorisinde birinci olarak katılım hakkı kazandığı tüm kategorilerin şampiyonları arasında da şampiyon olarak pro kart almaya hak kazandı. “Büyük erkek vücut geliştirme” kategorisinde yarışan Mithat Bengisoy ikinci ve “üyük erkek kaslı fizik” kategorisinde yarışan Yunus Emre Kuday ikinci olarak şampiyonada önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada hakem olarak görev alan Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu sonuçları “Milli takım sporcularımız elde ettikleri başarılarla bizlere büyük mutluluk yaşatmıştır” sözleriyle değerlendirdi.