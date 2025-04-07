Meteoroloji, önümüzdeki günlerde yer yer yağış beklendiğini, hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini, çarşambadan itibaren da rüzgarın zaman zaman şiddetli eseceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu, öğleye kadar yer yer yağmurlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, perşembe günü ise parçalı ve az bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Cuma'dan hafta başına kadarsa hava genellikle az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 22 - 25 derece diğer günlerde ise 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı, yer yer de fırtına şeklinde esecek.