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Yangın sonucu iş yeri içerisinde bulunan tüm mobilya eşyaları ve döşeme malzemeleri tamamen yandı.

Yangın dün saat 17.20 sıralarında başlamış ve polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri ve bölge belediyelerinden su tankerleriyle yapılan müdahale sonucunda gece yarısına doğru kontrol altına alınabilmişti.

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Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili yürütülen soruşturmada, kaynak makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında kullanılan uzatma kablolarının aşırı ısınması sonucu döşeme malzemelerinin alev almasıyla yangının başladığı sonucuna vardığını açıkladı.

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