Bunlar da ilginizi çekebilir

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.

Yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur; Salı günü yer yer sağanak yağmur görülecek. Geriye kalan günlerde ise hava az bulutlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi'nin 14-20 Aralık dönemine dair tahmin raporunda, havanın bugün az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.