Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçi Serim, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerle de görüştü.

Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Büyükelçi Serim, “Bugün Alayköy ve Gönyeli’deydik. Evvela Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Amcaoğlu ile beraber bölgedeki karayolu projelerine ilişkin yerinde incelemelerde bulunduk. Ardından Alayköy ve Gönyeli bölgesi muhtarlarıyla bir araya gelerek hasbihal etme fırsatı bulduk, tespit ve önerilerini dinledik” ifadelerini kullandı.

Serim, “Son olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ile birlikte, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerimizle bir araya gelerek üretime dayalı büyüme vizyonumuz üzerine sohbet ettik” dedi.

Büyükelçi Serim, “Üreticilerimizden, muhtarlarımızdan ve temas ettiğimiz tüm muhataplarımızdan aldığımız geri bildirimlerin de katkısıyla, Kıbrıs Türkü'nü daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.