Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:
YARIN ELÇİLİK ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ..
YDP Lefkoşa İlçe Teşkilatı, yarın 17.30 da TC Elçiliği önünde "Anavatana Saygı" eylemi yapacaktır.
Yarınki sembolik eylemimizde, Anavatan Büyükelçisine "Go Home Elçi" diyenlere ve onlara destek veren siyasi parti, kurum ve kuruluşlara küçücük bir cevap vereceğiz. Önümüzdeki günlerde ise binlerce kişinin katılacağı "Anavatana Saygı" mitingi yapacağız.
Yarınki sembolik eylemimize tüm partililerimizi davet ediyoruz...