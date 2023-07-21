Yeni Ercan Havalimanı'nda bu akşam yaşanan elektrik kesintisinin 40 dakika sürdüğü ifade edildi. Kesintinin düzelmesinin ardından havalimanında durumun normale döndüğü kaydedildi.

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Yeni Ercan Havalimanı'nda elektrik kesintisi, yolcuların bulunduğu pasaport öncesi ve gelen yolcu bölgelerinde yaşandı.

Havalimanında kesintinin yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtildi.

Öte yandan uçakların uçuşlarının durdurulmasının sebebinin elektrik kesintisi olmadığı 5 dakika arası konulan uçaklara cevap verecek muhaceret görevlisi olmamasından dolayı olduğu ifade edildi. Uçuşların tüm yolcuların yetişmesi için kısa süreli durdurulduğu kaydedilirken şu an için havalimanında olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.