Yeni yıla umut, sevinç ve dayanışma duygularıyla girildiğini belirten Ürolog Dr. Necmi Bayraktar, yaşanan sürecin sağlık camiası adına anlamlı bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Dr. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, 31 Aralık 2025 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarının duyarlı ve erdemli bir kararla organ bağışında bulunduğunu ifade etti. Genel kutlamaların yapıldığı bu özel günde sağlık çalışanlarının hastanede görev başında olduğunu belirten Bayraktar, ilk böbrek naklinin yılın son günü gerçekleştirilerek 2025’in son böbrek nakli olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

İkinci böbrek naklinin ise 1 Ocak 2026 sabaha karşı, yeni yılın ilk saatlerinde başarıyla yapıldığını kaydeden Bayraktar, böylece 2026 yılının ilk vakanın da böbrek nakli olduğunu söyledi. “Nasıl başlarsa öyle gider” sözünü hatırlatan Bayraktar, sürecin yorucu olmasına rağmen ortaya çıkan mutluluk, umut ve sevincin her şeye değdiğini ifade etti.

Dr. Bayraktar, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.