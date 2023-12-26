Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’da aralık ayında meydana gelen bir dizi hırsızlık olayında zanlı olarak görülen 29 yaşında bir erkek şahıs tutuklandı, birlikte hırsızlık yaptığı tespit edilen 25 yaşındaki kişinin de cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 1-18 Aralık tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde Sanayi Bölgesinde bulunan bir inşaat şirketine ait lojmanların arka tarafında muhafaza edilen toplam 12 adet profil demir ile 2 adet galvaniz boru çalışındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç. (E-29) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, 7-9 Aralık tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin lobisi içerisinde bulunan bir şahsa ait içerisinde muhtelif ziynet eşyaları ile kıyafetin muhafaza edildiği valizi ve 16 Aralık’ta ise, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir inşaatta muhafaza edilen jeneratörü de M.K. (E-25) ile birlikte çaldığı tespit edildi. M.K.’nin Merkezi Cezaevinde tutuklu olduğu, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.