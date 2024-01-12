CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantıda yaptığı açıklamaya “belirlenecek olan asgari ücretin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını” söyleyerek başladı.

Komisyondaki İşveren Temsilcilerinin de değiştiğini hatırlatan Gardiyanoğlu yeni isimlere görevlerinde başarılar dileyerek, İşverenler Sendikasının sözcüsünün Alp Cengiz Alp olduğunu kaydetti.

“Bugün sonuç çıkmasını umut ediyorum”

Masada teklifleri alacaklarını ardından da veriler ışığında görüşmeleri gerçekleştireceklerini kaydeden Gardiyanoğlu, toplantıda bugün sonuca ulaşmayı hedeflediklerini, bugün sonuca ulaşılamadığı takdirde Salı günü saat 10.00’da yeniden toplanacaklarını söyledi.

“Toplumsal barışa en ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçiyoruz”diyen Gardiyanoğlu, masadan oy birliği ile ayrılmayı arzu ettiklerini kaydetti.

İşveren Temsilcisi Alp: Herkesin tatmin olacağı bir rakam belirlemek istiyoruz

İşveren Temsilcisi Cengiz Alp da, herkesin tatmin olacağı bir rakamı belirlemek için uğraş vereceklerini kaydetti.

“Yaptığımız işler, toplumsal görevlerimiz ve kurumlar farklı olabilir ama bu farka rağmen birbirimizin tamamlayıcısı olmalıyız” diyen Alp, “Birimiz olmadan bir diğerimiz olamaz. Kimimiz alın terini ortaya koyar, kimimiz sermayesini, ortak çabamız birdir. Elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Alp: İşveren prim desteğinin sene sonuna kadar artırılarak devam etmesini istiyoruz

Alp, sözlerine şöyle devam etti:

Enflasyon canavarı hepimizin hayatını zorlaştırıyor. Asgari ücret için buradayız ama çalışma hayatının başka sorunları da vardır. Kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Ülkemizde sadece işçi tarafı ezilmiyor. İşçi işveren buluşması her daim olmalı. İşveren prim desteğinin sene sonuna kadar artırılarak devam etmesini de talep ediyoruz. Vergisel anlamda da rahatlatılmak istiyoruz.Aynı zamanda Asgari Ücret Yasası’nın da değiştirilmesi gerekiyor.

Serdaroğlu: Bu bir pazarlık masası değildir

İşçi temsilcisi Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, masanın bir pazarlık masası olmadığını vurgu yaparak, ‘gerçekler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği’ vurgusu yaptı.

Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücret bir başlangıç maaşıdır. Özel sektör için bu geçim ücreti haline getirildi. İşverenin işçiye, içinin de işverene ihtiyacı vardır. Bu bilinçle olur, birbirimizi anlarsak hiç kavga olmaz. Devlete olan özentiyi ortadan kaldırmamız lazım ki işveren işçi bulsun. Bu da ancak özel sektör güçlendirilerek olur. Sendikalaşmak zorunlu hale getirilmelidir.”

“Seneye bugün yüz bin TL’yi konuşacağız”

Yüzde 50’nin üzerine artışı konuşacaklarını umut ettiklerini dile getiren Serdaroğlu buna sevinemediklerini, zaten 6 aydır bu pahalılıkla yaşandığını kaydetti. 2025 Ocak ayında yüz bin TL asgari ücret için toplanacaklarını ön gördüklerini dile getiren Serdaroğlu, yaşanan pahalılığa dikkat çekti, bu zamlarla yaşanamayacağını söyledi.