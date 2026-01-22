Fileleftheros gazetesi, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın devam ettiğini yazdı.

-Gümrüksüz tütün ürünleri ele geçirildi

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Polisi Cürümleri Önleme Şubesi’nin dün, Güney Lefkoşa’da gerçekleştirdiği operasyonda, 69 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 124 paket gümrüksüz elektronik sigara, bin 128 paket gümrüksüz sigara ve 3 bin 675 gram gümrüksüz sarma sigara tütünü tespit ettiğini yazdı.

Haberde, şahsın gözaltına alındığı ve bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı kaydedildi.

-Aradip köyünde emekli çifti soydular

Gazete, bir başka haberinde de Larnaka’ya bağlı Aradip köyünde yaşayan emekli Rum çiftin, dün akşamüzeri bıçaklı bir şahıs tarafından soyulduğunu yazdı.

Haberde, bıçaklı şahsın çiftin kapısını çaldığı, kapı açılınca bıçağını sallayarak tehditler savurduğu, çifti iterek yere düşürdüğü ve evde bulunan 2 cep telefonunu, kredi kartlarını ve 100 euro nakit parayı alarak kaçtığı kaydedildi.

Gazete, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.