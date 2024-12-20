Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

19.12.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde, Malvern TORONGA (E-25) 86 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 131 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Malvern TORONGA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.