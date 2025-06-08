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08.06.2025 tarihinde saat 15.20 sıralarında, Yılmazköy - Çamlıbel Anayolunun 7-8'inci km'leri arasında, Mukaddes SEVİNÇ (K-71) yönetimindeki NU 091 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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