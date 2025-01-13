Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

13.01.2025 tarihinde, saat 04.10 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Büşra KARATAŞ(K-22) 182 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 649 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Halil Hamza Ayakkabı Mağazasının önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Yadiger KAYA (E-48) yönetimindeki KN 812 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Büşra KARATAŞ kendi imkanları gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.