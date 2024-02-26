Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

25.02.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Yashar HASANPOUR (E-42), 307 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ET 610 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Şaşa isimli işyeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyir eden ve sağa Macro AVM park yerine dönmek için yavaşlayan Numan KAHKÜLLÜ (E-32) yönetimindeki SP 755 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ET 610 plakalı araç sürücüsü Yashar HASANPOUR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.