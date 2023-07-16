

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı.

Polis, zanlının Şiddet kullanma tehdidi, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İthale-i Lisan suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlının kanında %97mg alkol tesiri altında, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde, kıskançlık sebebi ile tartıştığı imam nikahlı eşi Lefkoşa’da sakin J.C.’yi içinde bulunduğu aracın şoför kapısını açıp adı edileni zorla dışarı çekip darp ettikten sonra, kendisiyle arkadaşlarının evine gitmek istemediği sebebiyle imam nikahlı eşine hitaben yüksek sesle bağırarak “Senin a… s… beni arkadaşlarıma rezil edemezsin, çıkacaksın oraya yoksa seni öldürürüm.” diyerek rahatsızlık yapıp, ithale-i lisanda bulunup şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra, yine adı edilenin boğazını sıkıp ciddi şekilde darp ettikten sonra boynundaki altından mamül zincir kolyeyi kopmasına sebep olarak hasara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı iddiaları kabul etmediğini karısının kendine saldırdığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

