Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkanlığında, KKTC’deki üniversitelerde eğitim gören OHAL bölgesinde bulunan öğrencilerin bahar dönemi eğitim süreci ile ilgili Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde (BAÜ) toplantı yapıldı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı imzasıyla yapılan açıklamada, toplantıya, Maliye ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri, üniversite rektörleri ve diğer yetkililerin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda, YÖDAK Başkanı ve ilgili bakanlık yetkilileri ile yapılan toplantılarda, üniversitelerden ivedi olarak OHAL bölgesinde bulunan öğrencilere ait bilgilerin temini ve üniversitelerin bu konudaki görüşlerinin alınmasının talep edildiği hatırlatıldı.

Bugün yapılan toplantıda üniversitelerden ivedi olarak ilgili bakanlıklara iletilmek üzere detaylı bilgilerin YÖDAK’a gönderilmesi istendiği ifade edilen açıklamada, gelecek verilerin ve üniversitelerden alınan görüşlerin ivedilikle ilgili bakanlıklara iletileceği kaydedildi.

Açıklamada, en kısa sürede hükümet yetkilileri ile istişare edilerek, bahar dönemi ile ilgili hükümetin ortaya koyacağı kararların kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.