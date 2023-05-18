YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavlarını 1 Haziran'dan sonra yapacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitelerde dönem sonu sınavlarına ilişkin karar aldı.

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YÖK Yürütme Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir."

Söz konusu karar, bugün üniversitelere iletildi.

Öte yandan YÖK; Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin, "sınavların, yüz yüze eğitim verilen programlarda yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programlarda ise çevrim içi yapılmasına" yönelik kararını destekledi.