TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) KKTC için lisans düzeyinde 234, ön lisans düzeyinde 49, özel yetenek düzeyinde 39, yüksek lisans düzeyinde 31 ve doktora düzeyinde 47 kontenjan ayırdı.

Çelebi

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, konuyla ilgili yazılı açıklamasında ön lisans, lisans, özel yetenek, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için ayrılan kontenjanların geçtiğimiz yıla göre yüzde 9,58 artırıldığını kaydetti.

KKTC kontenjan taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışma ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlenerek TC Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletildiğini belirten Çelebi, geçtiğimiz yıl 365 olan kontenjanın bu yıl 400’e yükseldiğini söyledi.

Öğrenciler ve gençler adına mutluyuz”

Behcet Çelebi, kontenjanlarda lisans düzeyi için yüzde 13,97’lik, doktora düzeyi için yüzde 5,75’lik artış olduğunu belirterek, “Yükseköğretime yeni başlayacak öğrencilerimiz ve bilim insanı olma yolunda ilerlemek isteyen gençlerimiz adına mutluyuz” dedi.

YÖK’ün kontenjanlarda birtakım değişikliğe gidebilir

KKTC için ayrılan lisans ve ön lisans kontenjan alanlarının ve üniversitelerin YKS 2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacağını ifade eden Behcet Çelebi, üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK’ün kontenjanlarda birtakım değişikliğe gidebileceğini de aktardı.

Çelebi, özel yetenek, yüksek lisans, doktora düzeyinde kontenjanlara başvuracak adayların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden uygunluk belgesi alması gerektiğini kaydetti.

Uygunluk belgesi alacak adayların KKTC kimlik fotokopisi, KKTC lise diploması fotokopisi ve ikametgah belgeleri ile MEB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurabileceğini belirten Behcet Çelebi, lisans ve ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adayların bakanlıktan uygunluk belgesi almasına gerek olmadığını aktardı.

Lisans ve ön lisans düzeyine başvuru yapacak adayların tercihlerini YKS 2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan yararlanarak yapabileceklerini ifade eden Behcet Çelebi, KKTC liselerinden mezun öğrenciler için belirlenen kontenjan alanları, sayılar ve üniversitelerin tabloda gösterildiğini söyledi.

Çelebi, “Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz” dedi.