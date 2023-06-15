Üç oturumda gerçekleştirilecek sınava üç buçuk milyonun üzerinde aday başvurdu.

Yüksek Öğretim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sınav, Türkiye ile eş zamanlı olarak KKTC'deki sınav merkezlerinde de gerçekleştirilecek.

Sınava, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınav merkezlerinde 2 bin 52 öğrenci katılacak.

Sınava katılacak öğrencilerin 1,063 kişisi lise son sınıfta öğrenim görürken, 989 kişi ise, çeşitli liselerden geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerden oluşuyor.

Lise son sınıfta öğrenim gören 1,063 öğrencinin; 782’si düz liselerde, 85’i meslek liselerinde, 168’i Türk Maarif kolejlerinde ve 28’i özel kolejlerde öğrenim görüyor.

Mezun olan 989 öğrencinin ise; 655’i düz liselerden, 303’ü meslek liselerinden, 23’ü Türk Maarif Kolejlerinden ve 8’i özel kolejlerden mezun oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup KKTC sınav merkezleri dışındaki bir sınav merkezinde sınava girecek olan öğrenci sayısı ise 70.

Sınav; birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek.

Oturumlarla ilgili detaylar şöyle:

“Birinci Oturum, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. 165 dakika olacak sınavda 120 soru yer alacak. Sınav, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimlerini kapsayacak.

İkinci Oturum, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 18 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. 180 dakika olacak sınavda 160 soru bulunacak.

Sınav, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimlerini kapsayacak.

Üçüncü Oturum, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran’da 15.45’de başlayacak. 120 dk olan sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça’yı kapsayacak. Adaylara başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.”

Açıklamada, sınava girecek adayların dikkat etmesi gereken hususlar ise şöyle sıralandı:

“Adaylar TYT ve AYT için saat 10.00’dan sonra, YDT için 15:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar; ilgili oturuma ait sınava giriş belgesini ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesini yanlarına almayı unutmamalıdır.

Sınav alanına girerken; cüzdan, her türlü saat, kolye, küpe, yüzük gibi eşyaları yanınızda bulundurmamanız gerekmektedir. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi ihtiyaç duyulacak araç gereçler, sınav odasında öğrencilere verilecektir.

Daha detaylı bilgi; https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/YKS/kilavuz_30032023.pdf adresinde yer alan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Klavuzu kitapçığından temin edilebilmektedir.”

-Çelebi

Yüksek Öğretim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, sınava girecek öğrencilerin; özellikle bu günlerde sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğine işaret ederek, son tekrarları hızlı bir şekilde tamamlamak ve zaman yönetimi ile sınav stratejilerine yönelmenin, öğrencilerdeki sınav kaygısını dengede tutmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Çelebi, “Bu günlerde dinlenmek, dengeli beslenmek, uyku saatlerine dikkat etmek ve rutini bozmamak oldukça önemlidir” dedi.

Arzu edilen mesleğe ve üniversiteye ulaşabilme uğruna, hem öğrenciler için hem de onları destekleyen aileleri için uzun soluklu bir süreç yaşandığına işaret eden Çelebi,

“Bu süreç sonunda sınava girecek olan tüm öğrencilerimizin tercihlerine yerleşebilmelerini ve başarılı bir yükseköğretim hayatı geçirmelerini diliyoruz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda görev alacak olan kişilere ve tüm velilere kolaylıklar dilerken, sınava katılacak olan öğrencilerimize de başarılı sonuçlar elde etmelerini temenni ediyoruz” dedi.