Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti. Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü. Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

"BUNDAN KÖTÜSÜ OLAMAZ"

Yunan basını, yaşanılan puan kaybının ardından, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla Fatih Terim'e ağır eleştiriler yöneltti.

"ÇAĞ DIŞI HÜCUM YAKLAŞIMINI TANIMLIYOR"

Yunan basını haberin devamında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadelerine yer verdi.

İŞTE PUAN DURUMU

1-) PAOK 51 (22)

2-) Panathinaikos 51 (23)

3-) AEK Atina 49 (22)

4-) Olympiakos 44 (22)