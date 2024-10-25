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Yargıç, müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti. Yargıç Sağer, dava süresinde mahkemeye sunulan emareler ve ifadeler sonucu sanığı suçlu bularak, 35 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, iddia makamının sanığın 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman diliminde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini belirttiğini kaydetti. Yargıç, olayın kızların öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktığını söyledi.

Yargıç, dava süresince sanığın suçlamaları kabul etmediğini, birçok kez duruşma yapıldığını belirtti.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandığını, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

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Kararda olayın 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği belirtildi.

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