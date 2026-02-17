Çeler, söz konusu sürecin geçmişte yaşanan tartışmalı anlaşmaları hatırlattığını belirterek, Meclis’in Anayasa’ya rağmen, tarafların onayı alınmadan ve toplumun emeği ile iradesi gözetilmeden bir anlaşmayı geçirmeye çalıştığını savundu. Bunun haksız rekabet yaratabileceğini, toplumun özel yaşamı ve kişisel verileri açısından da ciddi riskler barındırabileceğini ifade eden Çeler, anayasal bağlılığın hiçe sayıldığını ileri sürdü.

Meclis’te muhalefetin önemine de dikkat çeken Çeler, parlamentoda muhalefet varlığının bu tür düzenlemelere karşı denge unsuru olduğunu vurgulayarak, “Bugün Meclis’te muhalefet olmasaydı, istedikleri gibi hareket edebilirlerdi” görüşünü dile getirdi. Mücadelenin yalnızca Meclis içinde değil, sokakta da sürmesi gerektiğini belirten Çeler, toplumun daha güçlü şekilde ses yükseltmesi çağrısında bulundu.

“Toplum uyanmalı” vurgusu yapan Çeler, ülkenin öz kaynaklarına, kamu kurumlarına, emeğe ve Anayasa’ya sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, “Hiçbir şey değişmez diyenlerin de uyanması gerekir. Bu memlekette doğduk, büyüdük; gidecek başka bir yerimiz yok” dedi.

Sürece karşı Meclis içindeki muhalefet partileri, bağımsız milletvekilleri, sendikalar ve TDP’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Çeler, protokolün geçmesi halinde Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasa denetimi konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Hükümet partilerini de eleştiren Çeler, kendilerini devletin bütünlüğünü savunan partiler olarak tanımlayan siyasi yapıların, Meclis çatısı altında Anayasa’ya aykırı adımlar attığını iddia ederek, toplumun bu süreci dikkatle takip ettiğini kaydetti. Mücadelenin sona ermediğini vurgulayan Çeler, hükümet geri adım atana kadar demokratik mücadelenin süreceğini ifade etti.