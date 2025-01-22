GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Gündem Kıbrıs’ta katıldığı programda YDP Yüksek İstişare Kurulu’nun ‘hükümetten çekilme’ kararını değerlendiren Çeler, YDP’nin hükümete geldiğinde kendi tabanına hitap edebileceği tüm noktaları tükettiğini belirterek “YDP bu noktada ya muhalefete geçip, mağduru oynayacak ya da hükümetten çekilip erken seçime gidilmesini sağlayacak. YDP doğru hamleler yapıyor yoksa taban kayacak” diye konuştu.

“UBP Hükümette kriz olduğunu kabul etmeli”

Ulusal Birlik Partisi’nin bir an önce hükümette kriz olduğunu kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, ülkede birçok sorun olduğunu ancak hükümetin kendisinin gündemi meşgul ettiğini savundu. Hükümet kanadının açılışlar yaparak istikrar vurgusu yapmaya çalıştığını kaydeden Çeler, istikrarın bu olmadığını kaydetti.

“DP ortada yok”

Konuşmasında Demokrtat Parti’yi de eleştiren Çeler, ‘sus pus oturuyorlar, ortada yoklar’ ifadelerini kullandı.

“TDP ilk seçimlerde hükümette olacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin her alanda çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Çeler, ilk genel seçimde parti olarak hükümette yer alacaklarını kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adayımızla girme eğilimimiz var”

Partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine büyük bir ihtimalle kendi adayları ile gireceğini belirten Çeler, partinin bu yönde bir eğilimi olduğunu belirterek, ilerleyen zamanlarda bunun netleşeceğini ve adayın da belirleyeceğini söyledi.